Streamingtips #38 – Free Guy, de Sterfshow en 1917

Marley & Me (Netflix)

Hopelijk heb je tissues in huis, want dit is een jankfilm pur sang. Hoewel er grote sterren in deze film zitten: Jennifer Aniston en Owen Wilson, is het de kleine blonde labrador Marley die de harten steelt. Dit is in principe geen dramafilm, maar juist een comedy over hoe een hond je gezin kan verdelen, maar natuurlijk toch ook bij elkaar brengen.