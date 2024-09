Streamingtips #37 – Uglies, The Grand Tour en LEGO Star Wars

Uglies (Netflix)

Het is wat ons betreft een vreemde naam voor een fantasy-verhaal, maar in de nieuwe film van regisseur McG zien we onder andere Joey King, Chase Stokes en Laverne Cox schitteren. Het draait overigens niet om een middeleeuwse fantasy-film, maar meer om een sci-fi-verhaal dat zich in de toekomst afspeelt, al heeft het zeker elementen uit de oude tijd. Elke tiener moet in die wereld op zijn of haar 16e een cosmetische ingreep ondergaan en Tally wil dat ook, maar haar vriendin loopt weg en dan besluit zij haar te redden. En komt ze erachter dat meedoen met de massa misschien niet het beste idee is.