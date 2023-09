Streamingtips #37 – Elemental, Wrestlers en Dungeons & Dragons

The Making of Guardians of the Galaxy Vol 3 (Disney+)

We hebben het al meer dan eens gezegd: Guardians of the Galaxy Vol 3 is een mooi einde van de huidige groep Guardians. Emotie, mooie visuals en humor: het heeft het allemaal. In The Making of the Guardians of the Galaxy Vol 3 kun je zien hoe deze geweldige film tot stand is gekomen. En zoals je weet van Disney is dit het officiële (en daardoor soms we wat overgepolijste) verhaal.