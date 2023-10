HBO Max gaat in Nederland toch niet de naam Max voeren

In Nederland heeft HBO Max te maken met concurrentie wat de nieuwe naam betreft. We kennen namelijk Omroep Max al. Dat is voor moederbedrijf Warner Bros. een reden om in zowel Nederland als België de naamsverandering naar Max niet door te voeren. In beide landen blijft de naam HBO Max.

Omroep Max is de afgelopen weken in gesprek geweest met Warner Bros. waarna de beslissing genomen is. De omroep zelf geeft aan dat de toevoeging Max geen probleem is maar aangezien beide bedrijven opereren in dezelfde sector is alleen de naam Max mogelijk een reden voor verwarring. Waarom Warner Bros. ook in België geen naamswijziging doorvoert is niet duidelijk maar mogelijk heeft dit te maken met de bestaande dienst VRT Max.