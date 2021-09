Streamingtips #36 – Squid Game en Everybody’s Talking About Jamie

The Good Fight (Videoland)

The Good Fight is een serie over een advocatenkantoor. Daar heb je er inmiddels een aantal van, maar in deze serie staat een Afro-Amerikaans kantoor centraal. Het is tevens een spin-offserie van The Good Wife, die onder meer op Netflix gestaan heeft. Heb je die serie gekeken, dan herken je personages als Diane, Marissa en nog een aantal andere mensen. De eerste twee seizoenen zijn een beetje anders dan de afgelopen drie versies, maar in de kern blijven de seriemakers scherp en haken ze creatief in op gebeurtenissen vanuit de echte wereld.