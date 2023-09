Streamingtips #35 – Quantum Leap, Ghostland en A Clockwork Orange

De Wederopstanding van een Klootzak (Videoland)

Videoland komt deze maand met weinig content, als we de planningen mogen geloven, maar misschien moeten die zo vlak na de vakantie nog worden aangevuld. In ieder geval verschijnt De Wederopstanding van een Klootzak en die valt niet alleen op door zijn naam. Het is een film over een Amsterdamse crimineel die verbeterde zintuigen heeft, tegenover een Angolese asielzoeker die moeite heeft om te praten over wat hij allemaal heeft moeten doormaken. Er zijn meerdere bijzondere personages te zien in deze film, die op sommige momenten best lekker uit de pas loopt.