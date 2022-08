Streamingtips #35 – House of the Dragon, Spider-Man: Homecoming en Running with the Devil

House of the Dragon (HBO Max)

We hebben er lang op moeten wachten, maar het is zover: na al die jaren Game of Thrones, toen al die jaren geen Game of Thrones, is er nu de spin-off House of the Dragon. Hierin zien we hoe de Targaryen-dynastie is omgegeaan met haar macht en haar draken. De eerste aflevering is al meteen een sterke aflevering, die niet geschikt is voor mensen met een zwak hart. Het gaat er namelijk vrij Game of Thrones-eriaans aan toe. Voor iedereen die die serie kon waarderen, is het begin van House of the Dragon een goede voorbode voor meer.