Streamingtips #35 – American Horror Stories, Chasing Mavericks en Criminal Minds

Bananas (Netflix)

Net als in de avocado-aflevering van Rotten op Netflix, zien we in deze documentaire die over bananen gaat wat de eigenlijke prijs is van de bananen die wij voor een kwartje kopen. Nicaraguaanse arbeiders hebben het namelijk aanzienlijk minder goed dan je zou denken van al dat gele goud. Advocaat Juan Dominguez duikt er in deze documentaire in.