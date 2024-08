Streamingtips #33 – Lost, Furiosa en Mocro Maffia: Taxi

Jackpot! (Prime Video)

John Cena en Awkwafina zijn beide zeer gerespecteerde, leuke acteurs en in Jackpot! zien we hoe ze zich staande houden in een wereld waarin er een Grote Loterij is waarin je de winnaar moet vermoorden voor de zon onder gaat. Dat zorgt voor hilarische situaties en een grote strijd om geld en ook een beetje een toekomst. Het is wel een film om even je hersens bij uit te doen en gewoon lekker te genieten van het domme vermaak. Het is immers worstelaar John Cena.