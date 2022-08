Streamingtips #32 – Lightyear, The Sandman en Green Book

The Sandman (Netflix)

Eén van de meest gehypte series op Netflix dit jaar is The Sandman. Toen Netflix tijdens hun Geekweek een trailer lieten zien, waren mensen al door het dolle en dat alleen maar meer, want de serie wordt heel goed ontvangen. The Sandman is gebaseerd op de comicreeks van Neil Gaiman en draait om de Lord of Dreams, die gevangen werd genomen door mensen en bij zijn vrijheid realiseert dat hij in grote problemen zit. Reken op historisch drama, fictie, mythes en duistere krachten in dit eerste seizoen van The Sandman.