Streamingtips #27 – Stranger Things, Daredevil, Westworld en Atlanta

The Ipcress File (Amazon Prime Video)

Amazon Prime Video is natuurlijk net voorzien van die gigantische hoeveelheid James Bond-films, maar ben je desondanks op zoek naar meer filmplezier, dan is The Ipcress File wellicht iets voor je. In deze film speelt Michael Caine de hoofdrol van een Britse sergeant. Hij moet eigenlijk in de gevangenis, tenzij een missie voltooid die hem uiteindelijk de hele wereld over stuurt. Best James Bond-achtig dus!