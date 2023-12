Muziekrecensies: Opvallende releases uit 2023

Hierbij dus een zestiental highlights uit 2023. Daarmee worden andere producties niet tekort gedaan. Het is een persoonlijke keuze, die feitelijk vele malen omvangrijker is dan de redactionele ruimte toestaat.

The Spohr Collection Vol2 – Ashley Solomon – Florilegium

Channel Classics

De collectie historische fluiten van Peter Spohr heeft Ashley Solomon wederom verleidt om daar een keuze uit te maken. De muziek die gekozen werd past bij de fluit en werd gecomponeerd in de regio waar die fluit is gemaakt. Deze release is van recente datum, maar in april waren de musici en Peter Spohr al bezig om het derde deel op te nemen. Op deze productie staan veel highights uit de barok. Vivaldi, C.E.P. Bach, Leclair, Woodcock, Blavet en Quantz. Magistrale muziek, sublieme vertolkingen en een indrukwekkende opname. De ontmoeting met deze musici, afgelopen jaar, was erg inspirerend.

Niek Baar Ben Kim – Solitude Robert & Clara Schumann

Channel Classics

Robert en Clara Schumann, een van de grote love stories uit de muziekgeschiedenis. Clara was een gevierde vrouwelijke componist. De term ‘emancipatie’ is hierop van toepassing. Voor die tijd verdiende ze de kost voor hun acht kinderen door het geven van concerten. Violist Nick Baar en de Amerikaanse pianist Ben Kim vormen een artistiek duo. Op dit duo-debuut spelen zij Clara’s Romances en Robert’s Vioolsonates Nr.2 en Nr.3. De wonderschone Romances nemen je helemaal mee.

Innermost – Dimitry Ferschtman / Mila Baslawskaja

trptk

Deze productie is een ode aan de passie, de melancholie, de romantiek en het zangerige karakter van deze werken. De nadruk op de zang vormt de basis van het Russische muziekonderwijs. Ferschtman (cello) en Baslawskaja (piano) zijn 54 jaar getrouwd, wonen sinds 1978 in Nederland en het spelen van muziek betekent elke keer nog een ontdekkingsreis. Beiden werken aan Nederlandse conservatoria. Op deze productie staan drie werken van hun lievelingscomponisten Schubert, Schumann en Shostakovich. Je wordt helemaal meegevoerd met deze schoonheid.

Nagra 70th Year Anniversary Collection Album

Nagra

Nagra kwam in 2022 met de Reference Turntable. Kort daarna verscheen een langspeelplaat ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan. Een dubbelelpee op 45-toeren. Een rechtstreeks verzoek uit Zwitserland vroeg aandacht voor deze plaat. Daarop jazztracks van onder andere Bill Evans, Louis Armstrong, Monty Alexander en Buddy Tate. Die zijn omgezet vanaf de originele analoge mastertapes naar vinyl door Bernie Grundman Mastering. Andere tracks zijn recent opgenomen, op de Nagra IV-S analoge recorder met Neumann SM-69 tube mikrofoons, door René Laflamme en medeproducer Matthieu Latour. Wie zoekt naar een plaat met een fabelachtige geluidskwaliteit en wil ervaren wat er echt kan met analoog geluid, kan deze aanschaffen.

Rodrigo Y Gabriela – In Between Thoughts… A New World

Ato Records

Pirates Of The Caribbean is genoegzaam bekend, maar betekende ook de wereldwijde doorbraak van Rodrigo Y Gabriela die de soundtrack samen met Hans Zimmerman schreven. Een Grammy Award (Mettavolution), Grammy nominaties en optredens met onder andere Beyonce (Witte Huis voor Obama) en op de meest prestigieuze locaties in de wereld vielen hen ten deel. De muziek van dit tweetal is uniek. Zinderende percussieve ritme’s, dynamiek, power en een fenomenale speeltechniek hebben een basis in heavy metal, gitaarrock, klassieke muziek, folk, flamenco en latin. Op dit nieuwe album is ruimte voor elektronica en orkestrale elementen. Een richting waarin ze zich verder gaan ontwikkelen, zo vertrouwde Gabriela uw auteur onlangs toe.

L.J. Reynolds – Travelin

MusicOnVinyl

Een re-release van het oorspronkelijke Capitol Records album uit 1982. Het tweede soloalbum van Larry J. Reynolds is een soul classic uit de gouden jaren. Te vinden zijn onder andere Call Me en Say You Will, zijnde covers van Aretha Franklin. Larry is vooral bekend van de Dramatics en maakte een aantal hits met deze groep. Fell for You zal voor velen bekend zijn. In 1980 ging hij solo, maar hij heeft nooit de hit gemaakt die hem een absolute sterrenstatus zou kunnen verschaffen. Hij keerde dan ook terug bij de Dramatics. Dit album is ijzersterk. Pure soul in een adembenemende geluidskwaliteit op 180 gram zwart vinyl. Zo’n album met de muzikale- en geluidskwaliteit waar je er vijftig van wilt hebben.

Odin & Bjorn Berge – Hoohahs & Cat Calls

TBC Records

Dit debuut ontstond uit een samenwerking tussen de Noorse Odin Staveland met Bjorn Berge. De heren proberen daarmee hun muzikaliteit en mannelijkheid te onderzoeken. De thema’s waaraan dat avontuur is opgehangen zijn zoals gebruikelijk liefde, verbroken liefde, klimaat en nog enige hete hangijzers. Voldoende voor een album vol interessante songs. Het is een luisteralbum om eens rustig voor te gaan zitten. Het instrumentale en uiterst fraaie intro Cockfight zet de toon. De positieve vibe van deze jazzy, catchy, bluesachtige en poppy muziek zet zich door en levert het fraaie Bullet Dance op, Hey Byooty!! en I Guess I Should Get Going. Los van een paar teksten die je niet meteen in groep vier zou voorlezen, is dit een buitengewoon geslaagd album. Creatief en erg leuk.

Jasper Somsen – Invites – Paul van der Feen & Bert van den Brink

Challenge Records

Op de valreep van het nieuwe jaar verscheen deze productie, die een diepe indruk achterliet vanwege de muziek en de geluidskwaliteit. In de jazzwereld heb je een solist die dan allerlei andere musici vraagt om in een tijdelijke formatie mee te spelen. Dat is een formule die Jasper Somsen al lange tijd toepast. Opgenomen in een enkele take, met Bert van den Brink voor een bijzondere vintage vibe piano. Luister maar naar het wonderschone Con Alma. Een van de bijzondere composities waarvoor ondergetekende North Sea Jazz bezocht om het te horen spelen door pianist Ray Bryant. Luister ook naar de messcherpe bas, gespeeld door Jasper Somsen.

Nordgarden – All We Need

www.nordgarden.info

Een belangrijk idee achter deze songs is om met behulp van lagen met gitaren en synthesizers een nieuwe soundscape te bouwen met een groots geluid. Los van de wall of sound staan er negen songs op die te kenmerken zijn als fraaie pop ballads en opwindende rock. De combinatie van de composities met het geluid maken een voortreffelijk en onderhoudend album. Nordgarden vond voor deze nieuwe productie inspiratie bij ondermeer Coldplay, Ryan Adams, Tom Petty en Bon Iver. Er zijn verschillende songwriters ingezet, onder andere Claudia Scott. Zij is bekend van de country music en Amerikaanse folk. All We Need is een album dat je blijft draaien.

Rachmaninoff Piano Concerto No.3 – Anna Federova

Channel Classics

Anna Federova verwierf wereldfaam met de uitvoering van het tweede pianoconcert. Een registratie van Rachmaninoff’s derde kon niet uitblijven. Met deze opname completeert Anna de pianoconcert cyclus van Rachmaninoff voor Channel Classics. Het werk geldt als bijzonder moeilijk om te spelen. Luister maar naar de cadens uit het eerste deel. Het concert werd in Rusland geschreven op het landgoed (Ivanovka) van de componist. De pianoconcerten No.2 en No.3 behoren tot zijn beroemdste werken. Deze uitvoering onderstreept wederom het toptalent van Anna.

Bach Goldberg Variations Reimaged – Rachel Podger – Brecon Baroque

Channel Classics

Rachel Porter excelleerde het afgelopen jaar met een aantal spraakmakende producties. De Goldberg Variations reflecteren een tijd waarin Bach het iets minder naar zijn zin had. Het werk staat ook voor een nieuwe muzikale traditie die in Europa vorm kreeg. Van deze Variations zijn veel uitvoeringen bekend. De beroemde interpretatie van Glenn Gould (1955) wordt vaak genoemd en is absoluut van grote klasse. Keyboard-speler Chad Kelly werkte aan een nieuwe interpretatie van dit werk. Geniet dus van deze nieuwe visie, meesterlijk gespeeld door Rachel Podger, Chad Kelly en Brecon Baroque.

‘Introducing L.A.B’ – EU/UK Sampler

Loop Recordings – www.loop.co.nz

L.A.B is een van de meest populaire bands in Nieuw Zeeland en Australië. Ze zijn daar mega succesvol en trekken stadions vol met meer dan 30.000 bezoekers. Het concert, afgelopen jaar, in Paradiso is bedoeld om meer belangstelling te krijgen in Europa en de US. Dat lukt al aardig, aldus leadsinger en gitarist Joel Shadbolt, waar ondergetekende onlangs een uitvoerige ontmoeting mee had. De band speelt een vorm van moderne reggae, met stijlen als soul, jazz en rock. De introductie in Europa gaat gepaard met een gelimiteerde uitgave van een sampler, die zowel op cd als op vinyl leverbaar is. Met geweldige content.

Infermi d’Amore – Lost in Venice

Eudora

Infermi ‘d Amore is een ‘early music’ ensemble, samengesteld uit instrumentalisten van internationale afkomst. Vadym Makarenko is een solo violist en geeft leiding aan dit gezelschap. Het is een bijzondere release. Het ensemble speelt met name repertoire dat in de vergetelheid is geraakt. Het gaat dan om Venetiaanse barokmuziek van componisten als Vivaldi, Veracini en Marcello. Vivaldi’s Violin Concerto in C major, Sinfonia a 4 in D major en Violin Concerto in E Major werden voor het eerst opgenomen en beleven met deze productie hun primeur.

Anton Bruckner Symphony No.7 – NRPO – Bernhard Haitink

Challenge Vinyl

Een zeer bijzonder document in de vorm van Haitinks afscheidsconcert van Nederland en Amsterdam. Deze live registratie werd gemaakt op 15 juni 2019 en is verschenen als 180 gram audiofiele dubbelelpee. Deze productie kent geen edits. De opname in het Concertgebouw werd live uitgezonden door het toenmalige NPO Radio 4. Artistiek gezien is deze release wellicht de mooiste uitvoering van de zevende die Haitink heeft gepresenteerd. Het is een tijdsdocument om eindeloos van te genieten.

Bobbie Nelson and Amanda Shires – Loving You

ATO Records

Amanda Shires maakte kennis met Bobbie Nelson op zestienjarige leeftijd. Bobbie Nelson werd geboren in 1931. Toen Shires haar tegenkwam in Texas in 1998, was Nelson 58 jaar jong. In 2021 dook ze de studio in met haar grote idool Bobbie Nelson. Op dit album staan een aantal covers die behoren bij de favorieten van Shires en Bobbie Nelson. Bobbie speelt de piano. De vocals en vioolpartijen zijn voor Shires. De hele cd is fenomenaal. Wie een aantrekkelijke cd zoekt met geweldige songs moet deze absoluut kopen.

Ludwig van Beethoven – Sonatas for Piano and Violin Vol.3

Challenge Classics

Met de sonates No.9 en No.10 verlegde Beethoven de grenzen van deze muziekvorm. Ze worden algemeen gezien als meesterwerken voor de combinatie van piano en viool. De sonates werden ook opgepakt door tijdgenoten van Beethoven, die daardoor faam verwierven. George Bridgetower, een Engelse violist, vroeg Beethoven om een sonate te schrijven. Daaruit ontstond de Sonata No.9 in A Major. De vriendschappelijke relatie tussen Beethoven en Bridgetower verwaterde helaas omdat beide heren belangstelling hadden voor dezelfde dame.