Wat is VRR?

Variable Refresh Rate (VRR) is een technologie die ervoor zorgt dat de verversingssnelheid van je televisie of monitor wordt aangepast aan de framesnelheid van de content die je bekijkt, oftewel de game die je speelt. Dit betekent dat je geen last meer hebt van tearing, judder en lag, wat resulteert in een veel vloeiendere en responsievere game-ervaring.