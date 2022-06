Streamingtips #24 – Peaky Blinders, Jachtseizoen en Grey’s Anatomy

Call Me By Your Name (HBO Max)

Het is Pride-maand en dat betekent dat we iets meer regenboogvlaggen voorbij zien komen dan we gewend zijn. Het voordeel is dat veel bedrijven erop inspringen, zo ook HBO Max. Het brengt namelijk deze week de geweldige film Call Me By Your Name naar het platform, waarin twee jonge mannen een fantastische en psychologisch ingewikkelde vakantieliefde beleven waar je heerlijk van kunt meegenieten. Alsof je zelf in Frankrijk op de camping staat.