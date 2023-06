Streamingtips #22 – Mocro Maffia, Blackfish en New Amsterdam

Blackfish (Netflix)

Hij gaat door merg en been, deze optekening van het leven van orka Tilikum, die in gevangenschap leefde in het pretpark SeaWorld in de Verenigde Staten. Wat doet dit gevangenschap met een wild dier? Kunnen we er iets aan doen? Dierenvrienden: deze documentaire zal je hart uitwringen, maar desondanks is deze zeker het bekijken waard. Mogen we zo met dieren omgaan, of gaat het hier toch allemaal een tikkeltje te ver?