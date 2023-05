Streamingtips #21 – Shazam!, FUBAR en Peppermint

Shazam! Fury of the Gods (HBO Max)

Shazam is geen enorm geliefde superheldenfilmserie, maar wij vinden dat onterecht. Er zit een heel fijne, kinderlijke onschuld in die ook in deze nieuwe film (hij komt uit 2023) weer heerlijk voelt. Is het briljant? Nee. Is het vermakelijk? 100 procent. Mooie special effects, een groep kindersuperhelden die te maken hebben met heel moderne wereldproblemen, en die van goden: Fury of the Gods is een heel vermakelijke vertelling die ook nog leuk is om te zien.