Streamingtips #20 – Our Father, Hacks en Asterix en de Helden

Our Father (Netflix)

We kennen dit verhaal helaas ook dichterbij huis, maar in de documentaire Our Father zien we hoe een populaire Amerikaanse arts voor IVF zijn eigen fabrikaat heeft gebruikt om vrouwen te helpen zwanger te worden. Dat dit complete gezinnen verscheurt, lijkt hem echter weinig te deren. Dat er een documentaire over zijn werkwijze wordt gemaakt: daar is hij echter weer heel emotioneel over. Een heel bijzonder verhaal waarover je je maar blijft verbazen.