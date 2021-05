Streamingtips #18 – De Oost, Be Water en Castlevania seizoen 4

De Oost (Amazon Prime Video)

Hij zou eigenlijk in de bioscoop verschijnen, maar nu er nog steeds geen zekerheid over is wanneer die weer open mogen, is De Oost direct op Amazon Prime Video uitgekomen. Deze gigantische productie over een Nederlandse soldaat die in Indonesië moet werken onder een nogal streng regime is gemaakt door Jim Taihuttu. Met rollen van Martijn Lakemeier en Marwan Kenzari.