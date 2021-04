Streamingtips #16 – Antebellum, The Handmaid’s Tale en Without Remorse

Antebellum (Amazon Prime Video)

Een vrij nieuwe film op Amazon Prime Video, namelijk Antebellum. Het is een Amerikaanse thriller uit 2020 geregisseerd door de nieuwe regisseurs Gerard Bush en Christopher Renz. De film is geproduceerd door Jordan Peele (bekend van Get Out) en deze film laat zich ook op sommige gebieden zeker vergelijken met Get Out. In deze film zien we hoe het hoofdpersonage (gespeeld door Janelle Monáe) zowel in de moderne tijd als in de slavernijtijd leeft. Dat dat nogal ingewikkeld en met de nodige trauma’s komt, dat zie je in het bijzondere Antebellum.