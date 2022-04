Streamingtips #14 – Moon Knight, The Outlaws en Death on the Nile

Trust No One: The Hunt for the Crypto King (Netflix)

Netflix gaat de laatste tijd hard met documentaires, want na Bad Vegan en The Tinder Swindler komt het nu met de docu Trust No One: The Hunt for the Crypto King. Wederom een docu met een gek verhaal, ditmaal over een een jongeman die een cryptovaluta-platform start en plotseling overlijdt. De investeerders denken dat zijn dood geen toeval is en denken dat het feit dat zijn platform niet bepaald lekker meer liep ermee te maken heeft. Klopt dat? In Trust No One zien we hoe die jacht op de cryptokoning verloopt.