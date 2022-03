Streamingtips #12 – Sicario, Bad Vegan en Nightmare Alley

Twenty Five Twenty One (Netflix)

Nadat Netflix enorm succes heeft gehad met het Koreaanse Squid Game lijkt het iets meer in te zetten op Koreaanse films en series. In Twenty Five Twenty One volgen een liefdesverhaal over een vrouw die professioneel schermer wil worden, maar terechtkomt in een financiële crisis die haar doet twijfelen over haar gekozen carrière. Tot ze een jongeman ontmoet in de comicwinkel waar ze wel eens komt. In dit Koreaanse drama zien we onder andere Kim Tae-ri (Space Sweepers) en Nam Joo-hyuk (Start-up).