Streamingtips #1 – Knor, The Pale Blue Eye en Tenet

The Pale Blue Eye (Netflix)

Nog een goede productie op Netflix. The Pale Blue Eye van regisseur Scott Cooper, met in de hoofdrol Christian Bale. We weten dat Bale ver kan gaan voor zijn rollen en psychisch gaat hij diep in The Pale Blue Eye. Dit verhaal draait om een veteraan die moorden moet oplossen op de militaire academie in West Point in 1830. Hij wordt daarbij bijgestaan door niemand minder dan Edgar Allan Poe. Toegegeven, deze film is very American, maar desalniettemin de moeite waard.