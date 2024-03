Review: Van Medevoort PF470 – Een filter dat werkt

Het mijnenveld aan storingen

Laat het duidelijk zijn dat allerlei vormen van storingen echt bestaan en invloed kunnen hebben op beeld- en geluidsapparatuur. Uit een kast met oude schoolboeken trok ondergetekende een paar elektronica- en natuurkundeboeken. Dat hele storingendomein was al in de veertiger jaren bekend. De eerste generatie ontwerpers van elektronische audio-apparatuur wist dat. Het waren ingenieurs en versterkers uit de vijftiger jaren hebben voorzieningen aan boord om die storingen te onderdrukken. Met de komst van de massa-hifi-markt waren er kleine en grote bedrijven die nog steeds ingenieurs in dienst hadden. Maar er ontstond ook een hobby-categorie van bedrijven die producten ontwikkelden op trial-and-error basis. In beide gevallen zie je nauwelijks de toepassing van maatregelen om storingen te onderdrukken. Voor de eerste groep te duur en voor de tweede groep omdat ze geen flauw idee hadden. Ook was het niveau van storingen in de zestiger tot negentiger jaren lager.

Er zijn veel typen storingen. Thermisch, optisch, mechanisch, akoestisch, elektrisch en magnetisch. Allemaal waar, maar sommigen zijn in bepaalde praktijksituaties niet, minder of meer van invloed, hoewel er wel een wetenschappelijke basis voor is. Bijvoorbeeld trillingen in kabels. Is dat dan in de hifi-praktijk waarneembaar? Optische storingen hebben invloed op buizen. Schijn maar eens met een felle led-zaklamp op de buizen van een versterker. Luister wat er dan gebeurt en speel voortaan uw muziek af in het donker. Voor deze review gaat het alleen over elektrische en magnetische storingen. Heel kort door de bocht komen die storingen binnen via het lichtnet. Ook via de lucht bereiken die storingen de audio- en video-apparatuur. Apparaten zelf genereren ook storingen. Die verlaten het apparaat via de lucht of via de aangesloten kabels en bereiken de andere audio-apparaten in het systeem. Het resultaat ontstaat op een heel simpele manier. De binnengekomen storing mengt zich met het audio- of videosignaal. Dat verhoogt de ruisdrempel waardoor er een mindere ervaring is van ruimte, dynamiek, rust, laagweergave en detaillering. Er kan ook hoorbare ruis of brom ontstaan. Op een beeldscherm zie je die storingen vaak als beeldruis of vervelende lijntjes of flitsen op het scherm.