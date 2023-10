Na de Px8 McLaren Edition hoofdtelefoon heeft Bowers & Wilkins een speciaal ontworpen versie van de draadloze Zeppelin-luidspreker ontwikkeld, met een afwerking in Galvanic Grey en subtiele accenten in Papaya Orange, geïnspireerd op de ontwerpbenadering van McLaren Automotive. De Zeppelin McLaren Edition weerspiegelt de technische en prestatiegerichte esthetiek van McLaren en biedt de hoogwaardige geluidskwaliteit die synoniem is aan Bowers & Wilkins.

De Zeppelin is een stereosysteem in één component; een draadloze smart speaker. Hij is uitgerust met speciale linker- en rechterluidsprekers rond een centrale, grote subwoofer, allemaal aangedreven door 240 W versterking. Tegelijk met de lancering van de nieuwe Zeppelin McLaren Edition introduceert Bowers & Wilkins draadloze multi-room mogelijkheden. Het nieuwe model en alle compatibele Zeppelins profiteren nu van uitgebreide multi-room compatibiliteit met zowel de Panorama 3 als het Formation-portfolio van draadloze luidsprekers. Dit stelt gebruikers in staat om hun draadloze luidsprekersysteem in huis naadloos aan te sluiten en te configureren, alles eenvoudig in te stellen en te bedienen via de Bowers & Wilkins Muziek-app.

Bowers & Wilkins kondigt ook een exclusieve versie van de Zeppelin aan, gemaakt om de 60e verjaardag van McLaren en de nalatenschap van Bruce McLaren te vieren. Van de Zeppelin McLaren 60th Anniversary Edition worden slechts zestig exemplaren geproduceerd. Deze gelimiteerde versie heeft op de racekleuren geïnspireerde kleuren, waaronder een Papaya Orange afwerking, waardoor het onmiddellijk herkenbare silhouet van de Zeppelin nog opvallender is. Een Speedy Kiwi op de achterkant van het product een eerbetoon is aan de baanbrekende visie van Bruce McLaren. De zestig limited-edition modellen zijn exclusief verkrijgbaar bij geselecteerde McLaren-dealers.

De Zeppelin McLaren Edition is vanaf 11 oktober verkrijgbaar via de website van Bowers & Wilkins en bij Coolblue, terwijl het limited edition 60th Anniversary-model verkrijgbaar is bij geselecteerde McLaren-dealers.