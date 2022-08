Streamingdienst SkyShowTime lanceert half september in Nederland

De nieuwe streamingdienst SkyShowTime moet op 15 september lanceren in Nederland, zo laat onder andere website Streamwijzer.nl weten. De grote streamingdienst is een samenwerking tussen acht grote studio’s en lijkt daarom direct een grote speler te worden in de wereld van de streamingdiensten. België lijkt helaas voorlopig overgeslagen te worden.

Wat de maandelijkse kosten voor de nieuwe streamingdienst zijn? Dat is nog onduidelijk. We houden rekening met een flinke prijs, want op 15 september lanceert de streamingdienst Paramount+ in Italië. Zeg maar SkyShowTime met Paramount Global, maar zonder Comcast Corporation. Een uitgeklede versie dus van wat in ons land gelanceerd gaat worden. De prijs in Italië is echter 7,99 euro per maand. Zeker weten doen we het natuurlijk niet, maar met de toevoeging van Comcast Corporation in Nederland lijkt het erop alsof we zomaar boven de 10 euro per maand uitkomen.

Dit is SkyShowTime

De nieuwe streamingdienst SkyShowTime lijkt echter wel veel te bieden en qua content gelijk één van de grootste streamingdiensten van ons land te worden. CSI, The Office, Jurassic Park, Top Gun, Yellowstone, Halo, Star Trek Discovery, Verschrikkelijke Ikke, het zijn slechts een paar titels uit het aanbod van de nieuwe streamingdienst. We hebben een achtergrondartikel over SkyShowTime geschreven wat je nu precies kunt verwachten. Lees het via de onderstaande link.