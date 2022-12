HBO Max en Discovery+ mogelijk samen verder onder de naam ‘Max’

In augustus werd bekend dat de beide streamingdiensten worden samengevoegd. Warner Media en Discovery Inc werden namelijk samengevoegd tot Warner Bros. Discovery. De noodzaak voor twee verschillende apps voor HBO Max en Discovery+ is dan ook inmiddels niet meer nodig. Het valt nu onder hetzelfde bedrijf.

Hoe het er allemaal in de praktijk uit gaat zien is nog onduidelijk, maar mogelijk gaat de gecombineerde streamingdienst verder onder de naam ‘Max’, zo schrijft CNBC. Juristen zijn op dit moment aan het uitzoeken of het wettelijk gezien gaat lukken om deze naam te gebruiken. Intern werkt men met een andere naam, namelijk ‘BEAM’. Het is nog niet zeker welke naam het gaat worden, daarvoor zullen we nog even geduld moeten hebben.

Voorjaar van 2023 van start in VS

De nieuwe streamingdienst moet in het voorjaar van 2023 van start gaan in de Verenigde Staten, dat is eerder dan de zomer van 2023 wat eerst als startdatum werd gegeven. De nieuwe streamingdienst heeft onder andere de content van HBO, Discovery en DC Comics. De samensmelting van beide streamingdiensten gaat in Nederland vanaf 2024 van start. Hoe het allemaal precies gaat werken rond die tijd en wat er gaat gebeuren als je nu op beide diensten een abonnement hebt is nog onduidelijk. Ook weten we nog niet wat de levenslang 50 procent korting op HBO Max straks gaat doen als beide diensten samensmelten.