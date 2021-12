Spotify Wrapped 2021 brengt interactie samen met je muzieksmaak

Met Spotify Wrapped 2021 krijg je in een overzicht te zien waar je de afgelopen elf maanden je luistertijd aan besteedde. Dit jaar pakt de muziekstreamingdienst het net even anders aan en zijn er meer interactieve elementen. Wil je meteen aan de slag met het overzicht? Dan kun je op deze link klikken. Je moet dan wel een Android- of iOS-apparaat gebruiken, want op een computer werkt de link niet. En anders open je de officiële app op je smartphone, waarna je vanzelf melding krijgt van het feit dat jouw persoonlijke overzicht klaarstaat.

Spotify Wrapped 2021

Dit jaar verpakt Spotify de informatie voor Spotify Wrapped net even anders. Zo zijn er verschillende, interactieve onderdelen te vinden in het overzicht. Het eerste deel laat zien wat de liedjes zouden zijn voor de film die over jouw leven gaat. Je hoort het nummer waarmee de film opent, de song die het moment van reflectie presenteert en het liedje dat een belangrijk moment inluidt.

Vervolgens krijg je een aura-overzicht te zien. Je ‘audio aura’ wordt gebaseerd op je top twee muziekstemmingen. Wat je ermee doet, mag je helemaal zelf weten, maar het is wel een grappige manier om naar je eigen muzieksmaak te kijken. Daarnaast is er een kaartspel die twee waarheden en een leugen presenteert. En het is aan jou – en je vrienden – om de leugen eruit te vissen. De statements baseert Spotify Wrapped natuurlijk op je luistergedrag.

Tot slot kunnen luisteraars alle onderdelen direct delen op hun sociale kanalen. Dat kan bijvoorbeeld op TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat en Twitter. Je kunt losse screenshots of onderdelen delen of je kiest ervoor om alles in één keer ergens online te gooien.