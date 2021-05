Ongeveer de helft van alle games waar Sony aan werkt onder het label, zal géén spinoff zijn van of vervolg zijn op bestaande titels. Momenteel kennen we al vier van de titels waaraan gewerkt wordt. Dat zijn:

Horizon Forbidden West (2021)

Ratchet and Clank: Rift Apart (juni 2021)

God of War: Ragnarok (2021)

Gran Turismo 7 (2022)

Drie van deze games staan in de lijst met games waar we in 2021 het meeste naar uitkijken.

Meer games van Sony

Dat Sony werkt aan zo veel games voor de PlayStation 5 is goed nieuws, aangezien het aantal exclusieve titels momenteel nog een beetje tegenvalt voor de console. In vergelijking met Xbox Series X|S staat het bedrijf er rooskleurig voor, maar Nintendo scoorde de eerste maanden veel beter op dit gebied, na de release van de Nintendo Switch.

Advertentie

Hoewel het dus goed nieuws is, is Sony wellicht niet écht verantwoordelijk voor alles games die naar PlayStation 5 komen. Waarschijnlijk rekent het bedrijf hier ook games onder die gemaakt worden door partijen die niet in handen zijn van de Japanse spellenboer. Een voorbeeld daarvan is de game Kena: Bridge of Spirits. Nu is een beetje onduidelijk of het bedrijf dergelijke titels ook meetelt voor de lijst.

Dat games niet echt first-party zijn (maar wel als een soort first-party uitgegeven worden onder het PlayStation Studios-label), hoeft niet per se slecht te zijn. De game Returnal, die we meenemen in ons volgende reviewoverzicht, wordt namelijk zeer goed beoordeeld. Dit is een game die gemaakt is door een externe ontwikkelaar, terwijl Sony hem dus wel zelf uitgeeft.

Bovendien moeten we er rekening mee houden dat niet alle PlayStation Studios-games exclusief zijn of blijven voor PlayStation 5. Zo is MLB The Show (een honkbalgame) als PlayStation Studios-game verkrijgbaar voor Xbox. Ook heeft Horizon: Zero Dawn inmiddels een pc-port gekregen. En we moeten er rekening mee houden dat sommige PS5-games ook naar PS4 komen.

Ondanks alle kanttekeningen is en blijft het wel goed nieuws dat Sony blijft investeren in zijn eigen platform met unieke games. De PlayStation 5 is inmiddels bijna acht miljoen keer verkocht; dat zijn een hoop mensen die op zoek zijn naar toffe videogames.