Sony verwacht binnenkort meer PlayStation 5-consoles te kunnen leveren

Het afgelopen kwartaal heeft Sony twee miljoen PlayStation 5-spelcomputers weten te verkopen. Dat zijn er aanzienlijk minder dan hetzelfde kwartaal vorig jaar, toen de teller op 3,3 miljoen stond. In totaal zijn er nu 19,3 miljoen PlayStation 5’s verkocht. Daarmee zijn er in totaal 3,1 miljoen minder exemplaren van de nieuwe spelcomputer verkocht dan van de PlayStation 4 als we kijken naar dezelfde periode na lancering.

Helemaal vrijwillig is dat natuurlijk niet. Sony wil graag meer spelcomputers leveren, want de vraag blijft onverminderd groot. Door aanhoudende chiptekorten kan Sony echter niet aan de vraag voldoen. De Japanse fabrikant ziet de toekomst echter zonniger in, want veel van de problemen zijn opgelost of zullen zeer binnenkort opgelost worden. Het moet weer makkelijker worden om aan de juiste onderdelen te komen. Sony verwacht dan ook een toename van 34 procent in verkopen van hardware en games.

Sony verkocht meer games

Over games gesproken. Daar zag Sony wel een toename. Er werden het afgelopen kwartaal 70,5 miljoen PlayStation 4- en PlayStation 5-titels verkocht, vergeleken met 61,4 miljoen hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Ook de verkoop van first party games zagen een toename.

Laten we hopen dat Sony de problemen omtrent chiptekorten inderdaad snel weet op te lossen en dat de nieuwe spelcomputer straks volop verkrijgbaar is.