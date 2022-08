Sony verhoogt adviesprijs PlayStation 5 met 50 euro

Sony verhoogt de adviesprijs met 50 euro op de PlayStation 5. De hogere prijs geldt zowel voor de versie met en zonder disclade. Bij de lancering in 2020 betaalde je 399 euro voor de digitale versie en 499 euro voor de disc edition. De digital edition gaat 449 euro kosten en de disc edition 549 euro. Sony noemt de inflatie als oorzaak van de prijsstijging.

Het nieuws werd bekendgemaakt door CEO Jim Ryan op de officiële PlayStation-blog. Het bedrijf moest een moeilijke beslissing maken in deze lastige economische tijden en kon naar eigen zeggen niets anders dan de prijzen verhogen. De prijs van de spelcomputer stijgt in heel Europa met 50 euro. Ook in andere delen van de wereld ontkomt men er niet aan, waaronder Azië, Oceanië, Zuid-Amerika en Canada. Opvallend genoeg blijft de prijs gelijk in de Verenigde Staten, waarschijnlijk door de sterke dollar op dit moment.

Sony werkt ook aan betere verkrijgbaarheid PlayStation 5

Sony belooft er alles aan te doen om de spelcomputer beter beschikbaar te maken. Ondanks dat de PlayStation 5 al bijna twee jaar verkrijgbaar is, blijkt het nog altijd zeer moeilijk om een exemplaar te bemachtigen. Laten we hopen dat de verkrijgbaarheid het komende jaar beter in orde is.

De prijzen zijn nu dus als volgt: