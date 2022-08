Sony PlayStation VR2-headset wordt begin 2023 gelanceerd

We weten al een tijdje dat Sony werkt aan de PlayStation VR2, een virtualrealityheadset waarmee je games kan spelen alsof je er zelf bij bent. Zo weten we inmiddels dat de headset grotendeels wit is, voorzien wordt van een 4K-scherm met HDR-ondersteuning, oogtracking heeft, over haptische feedback beschikt en komt met een gezichtsveld van 110 graden.

Via zijn social media laat Sony deze week weten dat de lancering begin 2023 moet plaatsvinden. Wanneer precies en welke landen het eerst naar de winkel kunnen voor de virtualrealityheadset is nog niet duidelijk. Ook weten we niet wat Sony voor de bril zal vragen. Wel weten we dat er bij lancering ongeveer 20 games voor de PlayStation VR2 beschikbaar zullen zijn en dat er een speciale game uit de Horizon-serie voor de virtualrealityheadset ontwikkeld wordt.