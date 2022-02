Sony laat design van de PlayStation VR2-headset zien

Sony heeft in een blogpost de eerste beelden laten zien van de PlayStation VR2. De nieuwe virtual reality-bril voor de PlayStation 5 lijkt op het eerste gezicht veel op de eerste generatie, maar weet door het gebruik van meer rondingen toch een futuristischer uiterlijk te creëren.

De headband lijkt veel op de vorige generatie, maar het display voor de ogen zelf is flink onder handen genomen. Het past meer bij het futuristische en ronde design van de VR2-controllers die al eerder aan het grote publiek werden getoond. Dat is bewust gedaan zo blijkt, waarbij er een overeenkomstige ‘Orb’ look is. Het staat voor het gevoel van vrijheid van 360 graden wanneer een speler voor het eerst de virtuele wereld bezoekt. Daarnaast wilde Sony trouw blijven aan het design van de PlayStation 5, waarbij met name dezelfde kleuren zijn gebruikt. Sony heeft overigens iets gevonden over het beslaan van de glazen. Een speciaal ventilatierooster moet dit tegengaan. Ook zou je de afstand tussen het display en de ogen meer naar wens moeten kunnen afstellen.

Prijs en beschikbaarheid nog altijd niet bekend

Nog niet alle details zijn overigens bekendgemaakt. Bij de onthulling van de VR-controllers werd duidelijk dat de VR-bril zelf beschikt over haptische feedback, eye tracking, 4K HDR, 90/120Hz frame rates en een gezichtsveld van 110 graden. De prijs en de beschikbaarheid zijn overigens nog altijd niet bekendgemaakt.