Series om te bingewatchen tijdens de kerstvakantie

2022 was een geweldig jaar waar het gaat om series. Netflix had een enorme hit met bijvoorbeeld Dahmer en zag zelfs zijn abonnee-aantallen die eerder dit jaar met 1 miljoen stuks naar beneden waren geschoten weer omhoog schieten. Dankzij Dahmer, maar ook dankzij bijvoorbeeld het nieuwe seizoen van Stranger Things. Deze nieuwe series uit 2022 zijn de moeite waard om deze kerstvakantie lekker te bingewatchen.

The Lord of the Rings: The Rings of Power (Amazon Prime Video)

Het is geen remake, het is een verhaal dat zich heel lang voor de Lord of the Rings-films afspeelt. Deze serie is een van de grote sterren van Amazon Prime Video dit jaar en in de komende jaren: er is voor het eerste seizoen 10 miljard dollar uitgetrokken om je nog beter te kunnen meeslepen in de wereld die schrijver Tolkien ooit bedacht.

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities (Netflix)

Als Black Mirror je niet duister genoeg is, dan komt Guillermo del Toro wel met een aantal favoriete horrorverhalen die je weer heel anders doen kijken naar de wereld. Elke aflevering is een losstaand verhaal, waardoor je deze serie niet eens per se hoeft te bingen: tussen elke gang van het kerstdiner eentje is ook een heel goed idee.

Advertentie

She-Hulk (Disney+)

We genoten eerder al heel erg van WandaVision, maar Disney+ doet dat dunnetjes over met She-Hulk. Het is een heerlijke serie waarin de vrouwelijke hulk tijdens kantoortijden een advocaat is, maar af en toe ‘last’ heeft van haar hulkkrachten. De cast is geweldig (She-Hulk is Tatiana Maslany) en weten deze serie zowel hartverwarmend, interessant als heel erg grappig te maken.

House of the Dragon (HBO Max)

Er waren dit jaar twee series waar reikhalzend naar werd uitgekeken: de eerste is al voorbij gekomen, namelijk de Lord of the Rings-spin-off, maar de andere is de Game of Thrones-spin-off. House of the Dragon op HBO Max valt bepaald niet tegen. Geen Jon Snow, geen Daenerys, maar wel een verhaal over de familie van Daenerys en de draken. Het is wederom heerlijk gruwelijk, vol vreemde taboes en onverwachtse situaties, precies zoals we zo fijn vonden in Game of Thrones.

The Sandman (Netflix)

The Sandman is een serie gebaseerd op een comic en hoewel deze niet heel veel besproken was in 2022, is het zeker een serie om deze kerstvakantie in te stappen. Het is toch een wat magische tijd en daar past de magie van de Sandman heel goed bij. De cast is groot en indrukwekkend, net als het bronmateriaal, waardoor dit eerste seizoen erg fijn wegkijkt deze kerstvakantie.

We own this City (HBO Max)

We own this City is gebaseerd op een boek en hoewel dat zich meestal niet zo lekker doorvertaald naar het witte doek of de televisie, is dat de makers toch erg goed gelukt. Het gaat om een drama dat zich afspeelt in Baltimore waarin iemand onder verdachte omstandigheden overlijdt terwijl hij in hechtenis zit. Criminaliteit en corruptie vieren hoogtij in deze indringende serie.

Severance (Apple TV+)

De grootste hit van Apple dit jaar is Severance. Deze serie komt van Ben Stiller en is een lekker duistere comedy-thriller die doet denken aan Being John Malkovich. De serie draait om een man die een nogal keiharde scheiding tussen privé en werk maakt door een proces te ondergaan waarbij hij ofwel in werkmodus is, ofwel in privémodus, en alle herinneringen en informatie die daarbij horen zijn ook niet in te zien wanneer hij in de andere modus zit. Stiller heeft geweldige acteurs aan zijn serie gelinkt: Patricia Arquette, John Turturro en Christopher Walken bijvoorbeeld.

Pam & Tommy (Disney+)

Tommy Lee en Pamela Anderson werden een beetje extra beroemd toen hun sekstape uitlekte. In deze serie zie je hoe dat zich allemaal heeft ontvouwt, waarbij Lily James en Sebastian Stan het stel geweldig neerzetten. De exorbitante levensstijl van Lee aan de ene kant, de onzekerheid van Pam aan de andere: deze serie is waarschijnlijk de lekkerst wegkijkende serie van het jaar en goed te behapstukken in één seizoen.

Meer informatie

Wil je meer serietips lezen om je kerstvakantie nog beter te maken? Check dan wekelijks onze Streamingtips.