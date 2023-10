PS4 en PS5 krijgen eigen versie van Bravia Core streamingdienst

Twee jaar geleden introduceerde Sony de Bravia Core streamingdienst in de Benelux. De streamingdienst van Sony werd in eerste instantie geleverd voor de kopers van een Sony Bravia XR tv. Eigenaren van een PlayStation 4 en/of PlayStation 5 krijgen nu ook toegang tot Sony’s eigen streamingdienst, zij het onder de naam Sony Pictures Core. In feite is het gewoon een rebrand, want de dienst is hetzelfde. En PlayStation Plus Premium-leden krijgen extra voordeel met toegang tot gratis films.

Wat is Sony Pictures Core?

Sony Pictures Core is de nieuwe entertainment-app voor eigenaren van een PlayStation 4 en/of PlayStation 5. Je krijgt toegang tot 2.000 titels om te huren of kopen. Sony belooft een grote verzameling van IMAX Enhanced-films en toegang tot de hoogste beeld- en geluidskwaliteit waaronder 4K HDR met Dolby Atmos. Ter lancering van de dienst biedt Sony gebruikers de mogelijkheid om de nieuwe film Gran Turismo: Based on a True Story tijdens de exclusieve vroege toegang al te kopen. De film zal als eerste verschijnen op Sony Pictures Core.

PlayStation Plus Premium-leden krijgen daarnaast toegang tot maximaal 100 films uit de Sony Pictures Core Video On-Demand-bibliotheek. Volgens Sony zal het aanbod doorlopend wisselen. Deze films hoef je dus niet te kopen of te huren, maar kun je kijken als je PlayStation Plus Premium-abonnee bent.