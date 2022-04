Plex laat je zien op welke streamingdiensten een film of serie staat

Heb je zin om die ene oude film te kijken, maar heb je geen zin om door allerlei streamingdiensten te gaan zoeken? Soms biedt Google soelaas, maar Plex schiet nu ook te hulp. Op een nieuw Discover-tabblad is te zien wat er op welke streamingdienst je die oude film of die ene serie kunt bekijken.

Met Plex is het mogelijk om video’s, audio en foto’s online te streamen naar spelers (gadgets die je in je bezit hebt). Daar zijn echter ook steeds meer streamingdiensten bijgekomen, al kun je die niet binnen Plex zelf kijken. Wel wordt er veel informatie uitgewisseld, zoals het Discover-tabblad.

Discover-tabblad

Plex zou hierbij de gegevens per streamingdienst lokaliseren, zodat je niet van een koude kermis thuiskomt. Immers is het aanbod van streamingdiensten per land heel verschillend, wat mede komt door rechtenkwesties. Er is een integratie met onder andere HBO Max, Netflix en Disney+, die je niet alleen de mogelijkheid geven om te checken of je series of films op die streamingdiensten kunt vinden, maar ook staan er watchlists op en aanbevelingen per streamingdienst.

Advertentie

Je geeft aan Plex aan welke streamingdiensten je gebruikt en de mediaspeler legt de link met die streamingdiensten om je die extra informatie op dat Discover-tabblad te kunnen tonen. Het handige is dat je ook films op je watchlist kunt zetten die nog op geen enkele streamingdienst te vinden zijn. Zodra dit namelijk wel het geval is, krijg je hiervan een melding. Wat echter niet kan, dat is het kijken van een streamingdienst binnen Plex.

Plex

Als je een film kiest die überhaupt nog niet uit is, zoals de nieuwe Jurassic World, dan kun je ook zien wanneer deze in de bioscoop draait. Plex wil duidelijk inspireren om meer films en series te kijken, want naast de bovenstaande hulpmiddelen biedt het ook trailers en informatie over de films en de acteurs. De dienst werkt samen met honderden streamingdiensten om dit alles mogelijk te maken.

Vanaf volgende week is Discover binnen Plex beschikbaar, maar wel alleen in het bèta-programma van Plex Media Server. Het is gratis te gebruiken en werkt met Roku, Apple TV+, Android TV, Amazon Fire TV, iOS, Android, smart-tv’s en consoles.