PlayStation VR2 niet backwards compatible met originele PSVR-games

Slechts nieuws voor eigenaren van de originele PlayStation VR-headset. De games die je voor deze virtualrealitybril hebt gekocht zijn straks niet af te spelen op de nieuwe PlayStation VR2-headset. De nieuwe VR2-headset is niet backwards compatible.

Sony brengt de tweede generatie virtualrealityheadset begin 2023 op de markt. Deze headset dompelt je helemaal onder in een 3d-wereld alsof je er zelf bij bent. De afgelopen maanden is er al veel informatie over naar buiten gekomen. Zo weten we inmiddels dat de headset grotendeels wit is, voorzien wordt van een 4K-scherm met HDR-ondersteuning, oogtracking heeft, over haptische feedback beschikt en komt met een gezichtsveld van 110 graden. Bij lancering begin 2023 moeten er ongeveer twintig games beschikbaar zijn, waaronder een speciaal voor de VR2 ontwikkelde game voor de populaire Horizon-serie.

Niet backwards compatible

En over die games gesproken, dat is nog wel even een dingetje. In een speciale podcast heeft Sony namelijk bekendgemaakt dat de PSVR2 niet backwards compatible is met de eerste generatie. Heb je voor de originele PlayStation VR een flink aantal games gekocht? Je zult ze niet kunnen spelen op de PlayStation VR2. En dat is toch wel een dingetje. Je moet dus ook je eerste generatie headset behouden om al die games te kunnen blijven spelen. Volgens Sony is de PSVR2-headset te geavanceerd om ook geschikt te maken voor de eerste generatie games.