PlayStation VR2 komt in februari uit voor 599 euro

Sony maakte het nieuws bekend via de officiële PlayStation blog. Op 22 februari 2023 zal de PlayStation VR2 lanceren. Tevens is vanaf deze dag het oplaadstation voor de VR2 Sense controllers beschikbaar.

Nederlanders en Belgen moeten goed opletten, want gedurende de lanceringsfase zal de virtualrealitybril voor de PlayStation 5 alleen te preorderen zijn via de PlayStation online store op direct.playstation.com. Op 15 november kun je de PlayStation VR2 alvast vooruit bestellen. Inschrijven voor de preorder kan al vanaf vandaag.

Over de PlayStation VR2

De PS VR2 krijgt een oled-scherm met een resolutie van 4.000 bij 2.040 pixels en ondersteunt hdr. Dit betekent 2.000 bij 2.040 pixels per oog en is een grote stap vooruit ten opzichte van de eerste generatie. Andere nieuwigheden zijn headset feedback, oogtracking, 3d audio en de adaptive triggers en feedback van de nieuwe PS VR2 Sense controllers. Sony maakte meteen van de gelegenheid gebruik om nog eens elf nieuwe games aan te kondigen voor de virtualrealitybril.

Prijs en beschikbaarheid

De VR2-headset is vanaf 22 februari verkrijgbaar in verschillende bundels, maar is ook los te koop. Het losse pakket kost 599,99 euro en komt met de PS VR2 headset, twee PS VR2 Sense controllers en stereo headphones.

Voor 50 euro meer is daar het PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain bundle. Deze heeft dezelfde inhoud als het losse pakket, maar komt met een vouchercode voor het spel Horizon Call of the Mountain. Deze kun je inwisselen voor het spel in de PlayStation Store.

De PlayStation VR2 Sense controller charging station is verkrijgbaar voor 49,99 euro.