PlayStation Plus vernieuwd: Kies uit drie verschillende abonnementen

Het huidige PlayStation Plus-abonnement geeft je toegang tot online multiplayer en je ontvangt iedere maand enkele gratis games die je kunt spelen zolang je abonnement loopt. Vanaf juni gaat dit systeem volledig op de schop. Sony gaat PlayStation Plus en PlayStation Now (geselecteerde games streamen) samenbrengen. Of althans, voor wie dat wil. Er komen namelijk drie verschillende abonnementen met de naam Essential, Extra en Premium.

PlayStation Plus Essential

Lijkt het meest op het huidige abonnement. Je kunt multiplayeren, krijgt korting in de online shop, ontvangt maandelijks twee gratis games en je beschikt over cloudopslag. Voor de huidige PlayStation Plus-abonnees verandert er dan ook niks als je voor Essential kiest. De prijs blijft ook identiek met een jaarprijs van 59,99 euro, kwartaalprijs van 24,99 euro en een maandprijs van 8,99 euro.

PlayStation Plus Extra

Het Extra-abonnement bevat alles van Essential, maar je ontvangt daarnaast toegang tot 400 PlayStation 4 en PlayStation 5 games die je kunt downloaden. Sony heeft een aantal games bekendgemaakt, maar voor het grootste deel is het nog onbekend welke games dit precies zijn. Mogelijk vind je hier onder andere eerder uitgegeven PlayStation Plus games. Laten we ook hopen op extra, nieuwe games. Dit abonnement kost 99,99 euro per jaar, 39,99 euro per kwartaal en 13,99 euro per maand.

PlayStation Plus Premium

Ontvang alles van Essential en Extra en krijg toegang tot een extra 340 games, waaronder PS3 games via cloudstreaming en een catalogus van klassieke games waaronder die van de eerste en tweede generatie van Sony’s spelcomputer en van de PSP. Daarnaast valt het huidige PlayStation Now hieronder met de 400 games van het Extra-abonnement die je naast downloaden ook kunt streamen en PS2, PSP en PS4 games om te streamen. Dit kan zowel via de PS4 als de PS5. Ook kun je game trials spelen bij Premium, waarbij je games eerst een tijdje kunt proberen voordat je ze hoeft te kopen. De jaarprijs van premium is 119,99 euro, kwartaalprijs 49,99 euro en maandprijs 16,99 euro.

Sony belooft bij Extra en Premium niet alleen met hele oude games te komen. Ze beloven bij lancering in juni onder andere God of War, Death Stranding, Marvel’s Spider-Man (en Miles Morales), Mortal Kombat 11 en Returnal. Mogelijk gaat de verandering in Nederland en België nog niet in juni in, want Sony wil eerst op de Aziatische markt beginnen.