Op bezoek bij Xgimi in de store-in-store van MediaMarkt Arena

Proeven van de Xgimi-beeldkwaliteit

Uiteraard hebben we voor en tijdens die korte speech al een blik kunnen werpen op de nieuwe winkel-in-winkel. Want Piérard en Co. hebben er al die tijd voor gestaan. Alle centimeters worden benut. Als het niet om nieuwe producten gaat, dan staat er wel een bank of een relaxstoel waar je kunt genieten van prachtige en kleurrijke beelden die op de muur geprojecteerd worden. Tijdens ons bezoek is het nog erg licht, waardoor de beelden niet helemaal tot hun recht komen – maar we hebben desondanks toch kunnen proeven van de beeldkwaliteit.

Dat is ook meteen wat zo’n store-in-store waardevol maakt voor consumenten. Ja, je kunt een projector prima online kopen, mits je weet wat je in huis haalt. En als je bekend bent met de productgroep. Maar we hebben gemerkt dat er nog een hoop winst te behalen is voor Xgimi (en projectormakers in het algemeen), omdat niet iedereen er bekend mee is.

Heerst er mysterie omtrent projectoren? Dat niet, maar wel onwetendheid. Xgimi mag dan marktleider zijn, maar de markt heeft nog flinke groeipotentie. En het merk wil die potentie benutten.