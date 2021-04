‘PlayStation Plus geeft abonnees binnenkort toegang tot films en series’

Binnenkort heb je mogelijk nog een reden om een abonnement af te sluiten op PlayStation Plus, behalve voor het online gamen en de maandelijkse games die je ‘gratis’ krijgt. Het lijkt erop dat je ook toegang krijgt tot films en series die geproduceerd zijn door Sony.

PlayStation Plus Video Pass

Op de website van Sony is namelijk een logo ontdekt waar dat uit op te maken is. Ook is er een beschrijving gevonden. Beide onderdelen zijn inmiddels verwijderd, maar de geschreven tekst luidt als volgt.

A new benefit available for a limited time on PlayStation Plus… PS Plus Video Pass is a trial service active 22.04.21 – 22.04.22. The subscription benefit is available to PS Plus users in Poland.

Zoals het er nu op lijkt krijgen mensen in Polen dus toegang tot het extra onderdeel op de dienst, waardoor ze toegang krijgen tot films als Bloodshot, Venom en Zombieland: Double Tap. De proefperiode moet een jaar duren.

Sony is om commentaar gevraagd, maar heeft dat tot dusver niet geleverd. De timing zou echter niet verkeerd zijn, omdat het bedrijf eerder besloot films en series uit de PlayStation Store te halen. Dat gebeurt per 31 augustus 2021. De nieuwe Video Pass zou dat gat mogelijk kunnen opvullen. Bovendien is het zo dat Sony zelf meer dan genoeg content produceert en in z’n portfolio heeft (zoals anime van Crunchyroll), waardoor er ook niet heel veel aangekocht hoeft te worden.

