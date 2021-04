PlayStation Now gaat games streamen in 1080p-kwaliteit

Sony begint deze week met het uitrollen van 1080p-streamen voor de gamestreamingdienst PlayStation Now. Tot nu toe was er een cap aanwezig, die niet hoger ging dan de 720p-kwaliteit. Het uitrollen vindt de komende weken plaats in onder meer Europa.

PlayStation Now in hogere kwaliteit

Dat laat PlayStation weten in een tweet, die we hieronder voor de volledigheid overgenomen hebben. Zoals het er nu op lijkt gaat het om een specifieke lijst met games die straks in full hd gestreamd kunnen worden. Helaas is op moment van schrijven niet bekend om welke games het precies gaat. Wellicht dat Sony daar in de komende weken nog meer duidelijkheid over verschaft.

PlayStation Now will begin rolling out support for streaming 1080p capable games this week. The rollout will occur over the next several weeks across Europe, US, Canada, and Japan, where PlayStation Now is available. pic.twitter.com/OEHWHtMTw8 — PlayStation (@PlayStation) April 22, 2021

Wanneer Sony straks daadwerkelijk games aanbiedt in de 1080p-kwaliteit voor PlayStation Now, dan brengt het bedrijf zijn aanbod op gelijke hoogte met enkele concurrenten. De gamestreamingdienst van Amazon, Luna, kan eveneens games aanbieden in full hd. Ondertussen is Google al een flinke stap verdergegaan: met een goede internetverbinding en de juiste tv of monitor stream je met gemak n de 4k-kwaliteit. Ondertussen test Microsoft ook het streamen van games in 1080p.

PlayStation Now is voor veel mensen een prima optie waarmee je toegang krijgt tot een groot assortiment aan (exclusieve) PlayStation-games. Naast het streamen van games is het tegenwoordig ook mogelijk games te downloaden naar je harde schijf. De tweet vind je hier.