vogelparken

Grotere roofvogels en papegaaien vormen zowel een wervelend als boeiend fraai onderwerp voor video en foto. Min of meer vrijevogelparken bieden daarbij een unieke kans om de vogels in interactie met hun verzorgers en ook bezoekers te zien plus hen in een hun dagelijkse leven op te nemen. Wij togen met de systeemcamera naar Falconcrest Eindhoven, valken en roofvogels en Zoo Veldhoven, papegaaien. In Nederland zijn er bijvoorbeeld in safariparken nog tal van andere gelegenheden.
Vrij rondvliegende vogels laten onze gevederde vrienden meer in hun eigen doen zien. Hoe vrij blijft natuurlijk de vraag want je kunt deze dieren nu eenmaal niet helemaal los of zonder begeleiding laten. Voor je het weet zitten ze vrijpostig bij de buren, tussen het publiek te schooien, consumeren andere dieren in de omgeving of vertrekken naar elders. Vrij betekent dikwijls wel snelle en pakkende actie tijdens demonstraties met hun begeleiders.
Daarnaast zijn er tevens showlocaties. Daar blijven de vogels op een vaste plek of habitat zitten of staan en zijn op een kortere afstand goed met het objectief te benaderen. Hier ruimte voor fraaie close-ups en bontgekleurde composities.
Duikvluchten
Een heel enerverend onderwerp zijn het aanvliegen en duikvluchten van jagende roofvogels. Doorgaans door ze met voedsel te lokken of ze een ‘loer’ te draaien. De dieren kunnen hoge snelheden bereiken, zijn heel wendbaar en de afstand kan snel veranderen. Hierbij komen de tracking en AI-scherpstelling van moderne systeemcamera’s goed van pas. En enige oefening met vloeiende volgbewegingen en zoomen baart kunst.
In interactie met de mens
Valken- en roofvogelparken voorzien in meeslepende en/of pakkende actie. Hier vertonen de roofvogels niet alleen hun verbluffende kunsten maar zijn ook nog eens in een boeiende interactie met hun verzorgers. Tussen die verzorgers en roofvogels is vaak een sterke band. De dieren hebben hierbij zo hun eigen voorkeuren en beschermen hun favoriete begeleiders. Dat valt allemaal vanaf de tribunes prima in beeld te brengen.
Ook in het papagaaienpark kunnen vogels en verzorgers van alles met elkaar. Duidelijke genegenheid, kroelen, het opvolgen van opdrachten en laten zien wat ze allemaal kunnen leren. Echt heel interessant. Dan met de bezoekers. Papegaaien kunnen heel tam en benaderbaar zijn. Toch altijd enige voorzichtigheid in acht nemen bij het zelf voeren! Bij shows kunnen de vogels ook gewoon tussen de bezoekers op de tribunes gaan zitten.
Slimmer dan je denkt
Van papegaaien weet je dat deze vogels lang niet dom zijn. Zelfs intelligent. Goed in opdrachten, soms wat praten en regelmatig een eigen willetje. Opvallend is dat roofvogels ook aanmerkelijk slimmer zijn dan je denkt. Ze weten precies welke handelingen wat, meestal eten, opleveren. Het plunderen van het daarop niet bedachte publiek behoort tot de mogelijkheden. Leuk om de berekende actie of de in deze verraste bezoekers pakkend in beeld te brengen. Soms loopt het wat er uit de hand. Zo zijn er vogels bekend die de rubberen strips van portierramen bij auto’s er uittrekken. Dan kunnen ze naar binnen om voedsel en eigendommen van autobezitters er uit te pakken.
Bonte vederpracht
De papegaaien springen er natuurlijk uit met hun bont gekleurde verendek. Die doen het heel goed bij close-ups en de juiste egale belichting. Echt plaatjes om te zien. Maar vlak de roofvogels ook niet uit. Hun veren zijn om de prooi niet te waarschuwen minder fel. Echter vaak wel fraai getekend. En de kale kop van de gieren heeft ook zo zijn charme.
Tips en uitrusting
De toppers bij het videofilmen en fotograferen van deze vogels zijn de close-ups en actieshots. Dit al of niet in interactie met de verzorgers of het publiek. Maak de dieren goed los van de achtergrond. Zoom beeldvullend in en gebruik een wijder diafragma voor een stemmige Bokeh. Bij de actieshots komt het neer op de trias verwachting (Hoe gaat de beweging gebeuren?), tracken en variabel inzoomen om alles in beeld te krijgen en te houden. Doe eerst wat proeven. Die mogen aanvankelijk best mislukken. Als de opgedane ervaring de daarop volgende shots maar laat slagen. Let op de sluitertijd. Minimaal 60/120 fps bij video en liefst 1/500 seconde of sneller bij foto.
Qua uitrusting voldoet een hybride systeemcamera met lekker werkende zoomobjectief 100-400 mm kleinbeeld of meer. Bij statische onderwerpen op kortere afstand een standaard zoom- of lichtsterk (F1.8- F2.8) portretobjectief. Hoe hoger de resolutie van het gebruikte objectief des te beter.
