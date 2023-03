Trust presenteert een nieuwe gaming headset voor PlayStation 5, genaamd de Forta. Officieel luidt de naam GXT 498 Forta Gaming Headset, maar Forta volstaat. Dit is de opvolger van de GXT 488 Forze voor PS4, die in 2020 verscheen. De nieuwe koptelefoon is speciaal ontworpen voor PS5 en biedt unieke functies aan.

Trust Forta voor PlayStation 5

De behuizing van de Trust Forta is gemaakt van gerecycled plastic, waardoor de gaming headset dus een milieuvriendelijk design heeft. De accessoire beschikt over 55 mm-drivers en ondersteunt 3d-audio, net zoals bijvoorbeeld de Sony 3D Pulse en Inzone-headsets. De microfoon is ruisonderdrukkend en afneembaar, zodat die niet in de weg zit wanneer je niet online gamet.

De Forta heeft een gewatteerde hoofdband, beweegbare oorschelpen en duurzachte, zachte over-ear-pads, die voor “urenlang comfort” moeten zorgen. Hopelijk trekt de band niet al te hard aan de haren op je hoofd, wat meestal het geval is bij betaalbare modellen. De pads bieden tevens volumeregeling aan.

De headset is compatibel met PlayStation 5, PlayStation 4 en pc. Een kabel van één meter en twintig centimeter stelt gamers in staat om te spelen vanaf elke plek in de kamer die ze willen.

Prijs en beschikbaarheid

De Forta is verkrijgbaar in zwart en wit en is nu beschikbaar voor 54,99 euro. Om de komst van de nieuwe Forta-headset te vieren lopen er promoties bij bekende online retailers zolang de voorraad strekt. Bij een bestelling van de Forta bij Coolblue ontvang je gratis een GXT 260 Cendor-headsetstandaard van Trust en bij een bestelling bij Bol.com ontvang je de Trust GXT 254-oplaaddock voor twee PS5-controllers.

FWD testte eerder vier verschillende gaming headsets uit verscheidene prijscategorieën. Wil je daar mee over lezen, check dan het uitgebreide overzicht.