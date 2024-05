Review: ELAC VELA FS 408.2 – Fijn presterend luidsprekerpaar

ELAC JET-technologie, gedreven door perfectie

De grootste verandering met de voorgangers in de reeks van de FS 408 is de toepassing van de nieuwe JET 6-tweeter. In plaats van een normale coaxiale werking zoals bij de conventionele dome-varianten werken deze door ELAC doorontwikkelde AMT-drivers volgens een elektrodynamisch harmonica-principe en ‘duwen’ de hoge tonen dankzij het achter de membraan gemonteerde neodymiummagneet met een hoge efficiëntie ‘van zich af’. Een dergelijk concept biedt voordelen, maar kent ook nadelen. Vroegere AMT-modellen waren namelijk niet altijd vrij van een scherp randje en dit type tweeters heeft van oorsprong een minder goede off-axis response dan de conventionele dome-variant. Nadat ELAC de AMT-technologie in 1995 van de firma A.R.E.S. overneemt, introduceert deze in datzelfde jaar zijn eerste JET-tweeter. In de jaren die volgen investeert de fabrikant maximaal in het perfectioneren van de folie, vouwwijze en frontplaat. Dit resulteert in 2003 in de JET 2. In 2012 maakt ELAC een grote sprong in geluidskwaliteit met zijn derde generatie JET 3. In 2020 introduceert ELAC zijn JET 5-tweeter en vanaf dit moment zijn alle tekortkomingen van de eerdere generaties, mede met de opgedane kennis van de JET 4-generatie voor de automotive-industrie, definitief verholpen.

Met de vernieuwing van de JET 6 voegt ELAC in 2023 nog eens extra finesse en raffinement in de hoogste audiofrequenties toe. Dit is voor een groot deel te danken aan de nieuwe, geheel met de hand gevouwen membraan en een nieuwe lay-out van de folie, inclusief de hierop aangepaste frontplaat met waveguide. Volgens de fabrikant hebben de opgedampte aluminium-foliebanen nu een ongelijk verdeelde massa en variëren de banen nu in dikte. Dit zorgt voor een meer lineaire frequentierespons tussen de 2 kHz en de 12 kHz, maar ook in het niet hoorbare gebied tussen de 20 kHz en de 50 kHz. Door de lagere resonantiefrequentie van de membraan neemt de vervorming rond de 1 kHz en de 2 kHz af waarmee de aansluiting van tweeter op woofer dankzij het aangepaste filterontwerp is geperfectioneerd. Het frequentiebereik van de woofers start al bij 28 Hz, wordt vanaf 2,4 kHz door de JET6 overgenomen en loopt met een maximale frequentie van 50 kHz op tot ver boven de gehoorgrens. De gevoeligheid van het systeem bedraagt 88,5 dB bij 2,83 V/m en de nominale impedantie bedraagt 4 ohm met een minimaal dipje van 3,4 ohm bij 180 Hz. Hele nette cijfers. Hiermee zal deze VELA FS 408.2 geen hele strenge eisen stellen aan de te gebruiken versterking, maar het gebruik van een kwalitatief goede versterker zal zeker worden beloond.

De dubbele 18 centimeter AS-XR-laagdriver is voorzien van een Aluminium Sandwich-conus en eXtended Range-technologie die al eerder in de VELA FS 408 toegepast werd. Dankzij de stijfheid van de aluminium conus is het mogelijk om de spreekspoel direct aan de conus te monteren waarmee de bandbreedte van de driver wordt vergroot en de optimale karakteristiek al voor een groot deel door de drivers wordt bereikt, waarmee het scheidingsfilter eenvoudig van opzet kan blijven. Dit in hoog en laag gescheiden aanstuurbare filter is volgens een 2,5-weg principe ontwikkeld. Dit houdt in dat de twee identieke laagdrivers elk op een ander werkingsgebied worden gefilterd om zogenaamde kamfiltereffecten te voorkomen. Dit nadelige effect ontstaat door het kruisen van de circulair uitgezonden geluidsgolven van kort boven elkaar geplaatste drivers die hetzelfde geluidssignaal uitzenden. Hierbij worden sommige frequenties onbedoeld versterkt weergegeven, terwijl andere frequenties juist worden gedoofd. Je zult dit vooral ervaren door een onrealistische klank en een diffuus geluidsbeeld, door fasefouten in de geluidsweergave. Het door ELAC toegepaste 2,5-weg filter biedt dus voordelen bij het gebruik van een dubbele woofer waarbij een van de woofers zich meer als een midbas/midrange driver gedraagt.