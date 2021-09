PlayStation 5 ondersteunt voortaan 3d-audio en m.2-ssd’s

De PlayStation 5 ondersteunt Sony 3D Audio. Dat moet de geluidservaring dus op de console van Sony verbeteren, ongeacht je geluidssysteem. Ook wanneer je gebruikmaakt van de speakers op je tv of een simpel 2.1-systeem hebt staan, dus.

Update voor de PlayStation 5

Na het updaten vind je de nieuwe functie binnen de geluidsinstellingen van de spelcomputer. Na het activeren zal de PlayStation 5 de akoestiek van de kamer opmeten middels de microfoon in de DualSense-controller. Daarnaast neemt de PlayStation het werk over en worden er op de achtergrond trucjes uitgevoerd om het effect van 3d-audio te bewerkstelligen.

Sony introduceert de functionaliteit vanwege de populariteit van de Sony 3D Pulse-headset, die overigens ook in de zwarte kleur aangekondigd is. Hoe effect de 3d-audio is op een simpelere systemen, valt nog te bezien. Maar het is goed om te zien dat Sony nieuwe mogelijkheden naar het systeem brengt.

Overigens: die 3D Pulse-headset mag eveneens rekenen op een software-update. De update brengt een equalizer en verschillende geluidsprofielen naar het systeem toe.

De andere grotere verandering staat in het teken van ssd-ondersteuning. Met een correcte m.2-ssd kun je het opslaggeheugen van je PlayStation 5 heel simpel uitbreiden (klik op deze link om te lezen hoe je dat doet). Je kunt de ssd in zowel de versie met en zonder disclade installeren. Vervolgens kun je op die ssd allerlei games – voor zowel PS5 als PS4 – downloaden, installeren en spelen.

Verder worden er wat veranderingen doorgevoerd binnen de interface van de PlayStation 5. Zo kun je nu het aanzicht van de Control Center en Game Base aanpassen. Daarnaast is het zo dat verschillende versies van dezelfde game nu apart weergegeven worden in je gamebibliotheek. Streamers kunnen een eigen resolutie uitkiezen en er is een betere trophy trackingtool. Ook is er met controle over party’s tijdens online gameplay.

Meer informatie over de firmware-update lees je op de officiële PlayStation Blog.