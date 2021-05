PlayStation 5 later dit jaar mogelijk direct bij Sony te koop

Via de websites van Nintendo en Microsoft kun je al rechtstreeks de Nintendo Switch en Xbox Series X kopen. Sony wil later dit jaar hetzelfde gaan doen met de PlayStation 5. In de Verenigde Staten verkoopt Sony via PlayStation Direct al enige tijd zelf de spelcomputer en dit heeft over het financiële jaar van 2020 meer dan 200 miljoen dollar aan omzet gegenereerd. Voor het financiële jaar van 2021 wil het bedrijf de omzet van PlayStation Direct verder vergroten richting een omzet van 600 miljoen dollar. En dit doen ze door PlayStation Direct uit te breiden naar Europa.

In een presentatie heeft Sony aangegeven hoe de Europese expansie er dan uit moet komen te zien. In het financiële jaar van 2021 wil Sony uitbreiden naar onder andere Nederland en België. Ook landen als het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg moeten onderdeel worden van de directe verkoop aan consumenten in Europa.

PlayStation 5 nog altijd schaars

Wanneer je direct de spelcomputer bij Sony kunt kopen is nog onduidelijk. Het financiële jaar van 2021 loopt nog tot in 2022, dus mogelijk moeten we nog iets langer wachten. Bovendien is de vraag naar de PlayStation 5 nog altijd groter dan het aanbod en deze schaarste houdt mogelijk nog aan tot in het jaar 2022. Wie nu een PlayStation 5 wil kopen moet over een flinke dosis geluk beschikken.