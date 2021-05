Sony verwacht dit hele jaar nog leveringsproblemen PlayStation 5

De leveringsproblemen van de PlayStation 5 houden mogelijk dit hele jaar nog aan, zo laat CFO Hiroki Totoki weten via Bloomberg. Als reden wordt de enorme vraag naar de nieuwe spelcomputer aangehaald. Volgens Totoki zijn er in totaal meer dan honderd miljoen exemplaren van de PlayStation 4 verkocht. Sinds de release eind vorig jaar heeft Sony meer dan 7,8 miljoen exemplaren van de nieuwe PlayStation 5 weten te verkopen. Het komende fiscale jaar (start vanaf april 2021) produceert Sony 14,8 miljoen exemplaren. Dat is in lijn met de productie van de vorige generatie. Echter is de vraag voor de nieuwe console vele malen hoger. Sony waarschuwt daarom dat de leveringsproblemen dit gehele jaar nog aanhouden.

Chiptekorten en Corona zorgen voor schaarste

Uiteraard spelen ook de aanhoudende chiptekorten hier een grote rol. Sinds de release van de spelcomputer in november zijn er wereldwijd tekorten op diverse onderdelen. Dit geldt niet alleen voor spelcomputers, maar voor allerlei elektronische producten. Ook Sony heeft hier last van bij de productie van de nieuwe spelcomputer. Toch denkt Totoki dat ook zonder de chiptekorten en met het opschroeven van de productie er schaarste zal blijven heersen. Men kan simpelweg niet zoveel produceren om aan de enorme vraag te voldoen. Eerder werd nog gezegd dat de console in de tweede helft van 2021 beter beschikbaar zou moeten zijn. Daar lijkt men nu dus op terug te komen.

De vraag naar de PlayStation 4 was vele malen lager dan nu bij de PlayStation 5. Ook het Coronavirus wordt aangehaald waarom de vraag dit keer vele malen hoger is. Wereldwijd zijn mensen nog altijd heel veel thuis, waardoor een nieuwe spelcomputer een ideaal apparaat is om de tijd door te komen. Heb je dus al een nieuwe spelcomputer van Sony weten te bemachtigen? Prijs jezelf gelukkig. Veel mensen zullen voorlopig nog even geduld moeten hebben.