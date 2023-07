PlayStation 5 is meer dan 40 miljoen keer verkocht

Sony heeft in een tweet bekendgemaakt dat de PlayStation 5 inmiddels meer dan 40 miljoen keer verkocht is sinds de lancering in november 2020. Het is daarmee ook niet bepaald de ‘snelst verkopende spelcomputer’ ooit, maar dat kunnen we Sony niet aanrekenen tijdens de lastige Corona-jaren. Fabrieken waren meerdere weken en soms maanden dicht en Sony moest toch alle onderdelen bij elkaar zien te sprokkelen om de PlayStation 5 te kunnen produceren. In juli 2021 stond de teller op 10 miljoen verkochte exemplaren. Nu, twee jaar later, is Sony de 40 miljoen voorbijgestreefd.

Thanks to you, PS5 has surpassed 40 million units sold since its launch in November 2020. More details: https://t.co/npSoEt0nJG pic.twitter.com/CqQFlQJBxZ — PlayStation (@PlayStation) July 27, 2023

En het gaat Sony voor de wind met de PlayStation 5. Na de enorme tekorten en de bijbehorende hoge prijzen dankzij de scalpers, is de spelcomputer nu vrij goed beschikbaar in de winkels. Sony heeft ook de productie weten op te schroeven en heeft 6,3 miljoen exemplaren kunnen verschepen in de eerste drie maanden van het jaar. Dat is drie keer zoveel dan in dezelfde periode een jaar eerder. Sony CEO Jim Ryan tegen The Verge: ‘We zijn blij dat we eindelijk aan de vraag van de PlayStation 5 kunnen voldoen en we kunnen op dit moment voldoende voorraad leveren.’

Nog niet overal voldoende voorraad

Ondanks de lovende woorden van Sony zelf laat een snelle zoektocht langs de bekende Nederlandse webwinkels zien dat de voorraad toch nog een beetje achterloopt. De Disc Edition van de PlayStation 5 is bij veel grote winkels namelijk uitverkocht. De echte gamewinkels lijken hier en daar wel voorraad te hebben.