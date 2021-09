Vanuit het niets bracht Nintendo het nieuws naar buiten dat de Nintendo Switch voortaan bluetoothaudio ondersteunt. Dat houdt in dat je speakers, oordoppen en koptelefoons met bluetooth voortaan draadloos verbindt met de populaire spelcomputer. Dat is handig, aangezien je dan geen aparte koptelefoon met draad hoeft mee te nemen wanneer je onderweg gamet. Ook hoef je niet (meer) te investeren in een speciale adapter die werkt via de usb-c-poort, die op die manier zorgt voor een bluetoothverbinding voor je eigen oordoppen of koptelefoon.

Er staan wel wat kanttekeningen bij de implementatie. Wanneer je een setje oordoppen, een koptelefoon of een speaker koppelt, dan werkt de Nintendo Switch met nog maar twee draadloze controllers. In de praktijk levert dit waarschijnlijk minder problemen op dan je verwacht. De kans is namelijk groot dat je gebruikmaakt van bluetoothaudio op het moment dat je lekker in de trein, achterin de auto of in het vliegtuig aan het gamen bent in handheldmodus en dus met reden oordoppen of een koptelefoon in hebt zitten. Je wil niet gestoord worden en anderen niet storen.

In dit artikel leggen we je uit hoe je je oortjes of koptelefoon koppelt en wat je moet doen wanneer je problemen tegenkomt.