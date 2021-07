Specificaties en design

Het pakketje wordt geleverd in een kleine doos van gerecycled materiaal. In die doos zit een compacte oplaadcase, de twee oordoppen, een usb-c-oplaadkabel, wat papierwerk (voor het installeren) en drie setjes extra eartips. Die tips zijn gemaakt van polyurethaanschuim (dat is isolatieschuim), waardoor ze heel goed in je oren zouden moeten zitten. De tips zouden zich echt aan de vorm van het oor aanpassen, mits je er natuurlijk goed mee omgaat en mits je het juiste formaat gebruikt. Vergeet ook niet even de Headphones Connect-applicatie te downloaden.

De case waar de oordoppen in zitten is behoorlijk compact en oogt zeer strak en stijlvol. Achterop zit een usb-c-aansluiting waarmee je hem kunt opladen. Maar je kunt de oplaadcase ook opladen middels een draadloze Qi-oplader. Heeft je smartphone omgekeerd opladen (of iets als reversed charging)? Ook dan kun je deze case gewoon van energie voorzien. Bij het opendoen gaat er een smal ledlampje branden, wat het geheel een futuristisch uiterlijk geeft. Plus: zo weet je ook meteen hoe het zit met het energieniveau van de case en de oordoppen.

Ten opzichte van z’n voorganger zijn de Sony WF-1000XM4 een stuk ronder vormgegeven. Ze ogen tevens iets dikker, maar dat is helemaal niet erg. Er zijn geen stengels aanwezig, waardoor je veel meer vrijheid hebt als het gaat om de juiste pasvorm te vinden. Het is de bedoeling dat je de oordoppen zachtjes in je oren draait, zodat het schuim inkrimpt. Vervolgens houd je ze even vast (een seconde of twintig wordt aanbevolen), zodat dat schuim kan uitzetten. Zodoende moeten de oordoppen dus altijd heel fijn in je oren blijven zitten.

De oordopjes hebben drivers met een formaat van zes millimeter. Ze hebben een frequentiebereik van 20 Hz tot en met 20.000 Hz (44.1kHz sampling) of 20 Hz tot en met 40.000 Hz (LDAC 96kHz sampling, 990kbps). Opladen duurt anderhalf uur en dan gaan ze tot acht uur mee, met actieve ruisonderdrukking aan. Laad je ze tussendoor op via de case, dan rek je dat uit tot zestien uur. Er is ondersteuning voor DSEE Extreme (Digital Sound Enhancement Engine), bluetooth 5.2, audiocodecs sbc, aac en ldac, en ze zijn spatwaterbestendig dankzij het ipx4-certificaat.

De nieuwe Sony-oordoppen zijn bovendien voorzien van een verbeterde dac en analoge versterker, die samenkomen in de Integrated Processor V1. Daarnaast moet de DSEE Extreme-ondersteuning ervoor zorgen dat audio kraakhelder en gedetailleerd klinkt, aangezien muziek in lagere kwaliteit opgeschaald wordt naar een veel hogere variant. Helaas is er geen aptX HD-support aanwezig, voor muziek in 24-bit hi-res audio. In plaats daarvan biedt Sony ldac aan, die in principe hetzelfde voor elkaar krijgt (mits de bron dit verzendt).